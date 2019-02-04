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Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале
Астрологи выделяют пять самых неблагоприятных дней в феврале. Советы лунного календаря помогут вам выдержать натиск проблем и остаться на плаву во всех сферах жизни.
4 февраля - день ревности и зависти
Согласно лунному календарю, фаза убывания Луны и Водолей сочетаются крайне негативно. Последний день перед Новолунием будет крайне неблагоприятным и даже опасным. Энергетический диссонанс достигнет апогея, и многие люди будут думать лишь о своих интересах. В любви это превратится в сильную ревность, а в делах - в разъедающую сознание зависть. Нужно больше фокусироваться на важных личных задачах и не пытаться предугадать мысли других людей. Помните о том, что успех пропорционален приложенным усилиям.
12 февраля - день лени и апатии
Избавиться от усталости и апатии поможет эффективная медитация. Луна будет пребывать в Тельце. Активный рост Луны плохо сочетается со спокойной энергетикой Земли. Не будет также ни одного активного аспекта между планетами, поэтому диссонанс и дисгармония станут еще более заметными. Все может валиться из рук, словно сама Вселенная против нас. Некоторым людям может показаться, что они стали более ранимыми и беспокойными. В такие дни стоит браться только за самые простые дела и не ставить перед собой амбициозных целей.
16 февраля - день уединения
Растущая Луна в Раке и полное спокойствие планет - причина развития у людей депрессивного настроения. Стихия Воды потребует от нас спокойствия и самодостаточности. Этот день произведет негативное влияние на ранимых людей, зависимых от окружающих. Это касается детей, больных людей, влюбленных. Вселенная захочет, чтобы вы оказали помощь сами себе, настроившись на уединение и личные дела. Если гнаться за общением и пытаться кому-то понравиться, то эффект будет в подавляющем большинстве случаев прямо противоположным. Делать добро стоит только для себя и для тех, кто точно оценит его по достоинству.
19 февраля - Полнолуние во Льве
В этот день лунная энергия окажется максимальной. Своего пика она достигнет во время пребывания Луны во Льве. Это значит, что стоит избегать импульсивности в этот день. 19 февраля наибольшие проблемы ожидают агрессивных людей с развитым чувством эгоизма. Согласно лунному календарю, самым опасным временем дня будет утро, потому что все основные стычки произойдут в первой половине дня. Об этом пишет dailyhoro.
27 февраля - день перепадов настроения
Этот день плох тем, что он абсолютно непредсказуем. Убывающая Луна и Стрелец - две противоположности, которые вообще не сочетаются друг с другом. В этот день жизнь будет похожей на американские горки. Единственный шанс хоть как-то преуспеть или остаться на плаву - смириться с тем, что контролировать свою жизнь не получится в полной мере. Нужно будет надеяться лишь на волю случая, пытаясь принять то, что выберет для вас Вселенная.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астрология, опасность, февраль
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