Российские военкоматы не признают воюющих в Сирии ветеранами боевых действий

04.02.2019 19:50

В России военные, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии, добиваются официального признания их ветеранами войны, а семьи погибших — надбавок к пенсии.

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

Во Владимире суд удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера к областному военкомату, который отказывал ей в выплате надбавок к пенсии по потере кормильца семьи. Все дело в том, что военкоматы в России отказываются причислять воюющих россиян в САР к ветеранам боевых действий, из-за чего их семьи вынуждены обращаться в суд.

«Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права», — пояснил помощник прокурора Владимирского гарнизона.

Военкомат отказывался признавать иск, основываясь на том, что погибший — не ветеран боевых действий, хотя в период с 2017 года до дня своей гибели, он находился на спецзадании. По словам жены погибшего офицера, статус ветерана ее муж получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне. Впоследствии суд принял решение на пользу супруги погибшего, согласно которому военкомат обязан выплачивать ей пенсию и доплатить 39 тыс. руб.

Глава общественной организации «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» Сергей Тимохин в комментарии журналистам отметил, что над проблемой признания службы в Сирии он и члены организации «бьются уже давно». Он отметил, что не только российские военные столкнулись с этой проблемой, но и те, кто принимал участие в боевых действиях еще во времена СССР, в качестве военных советников.

Тимохин обращался с просьбой помочь во все инстанции, даже к Путину и генерал-полковнику РФ Владимиру Шаманову. По мнению главы «Союза ветеранов», проблема с признанием службы в «горячих точках» связанао с грифом секретности на некоторых документам. Между тем, в организации «Офицеры России» сообщают, что ситуация вполне решаема и связана она с тем, что в СССР отправка военных в Сирию или Чечню нередко оформлялась как турпоездка.

В комитете по безопасности Госдумы заявили журналистам, что указанная проблема уже давно решена благодаря поправкам в закон, указывающим места конфликтов, участие в которых дает право на получение статуса ветерана.

Источник: https://antikor.com.ua