- Российские военкоматы не признают воюющих в Сирии ветеранами боевых действий19:50
- Таиланд окутало токсичным смогом, вызывающим кровотечение из глаз19:20
- В центре Москвы сгорел старинный дом со «звездными квартирами»: сообщается о многочисленных погибших18:20
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- В России поговаривают о возвращении Крыма Украине14:30
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- «Этому мосту крышка»: путинской «стройке века» предрекли полное разрушение12:38
- В Украину прибыла делегация Вселенского патриарха11:20
- В Израиле начали строить «умную стену» на границе с сектором Газа08:16
- Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни08:00
Российские военкоматы не признают воюющих в Сирии ветеранами боевых действий
В России военные, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии, добиваются официального признания их ветеранами войны, а семьи погибших — надбавок к пенсии.
Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».
Во Владимире суд удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера к областному военкомату, который отказывал ей в выплате надбавок к пенсии по потере кормильца семьи. Все дело в том, что военкоматы в России отказываются причислять воюющих россиян в САР к ветеранам боевых действий, из-за чего их семьи вынуждены обращаться в суд.
«Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права», — пояснил помощник прокурора Владимирского гарнизона.
Военкомат отказывался признавать иск, основываясь на том, что погибший — не ветеран боевых действий, хотя в период с 2017 года до дня своей гибели, он находился на спецзадании. По словам жены погибшего офицера, статус ветерана ее муж получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне. Впоследствии суд принял решение на пользу супруги погибшего, согласно которому военкомат обязан выплачивать ей пенсию и доплатить 39 тыс. руб.
Глава общественной организации «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» Сергей Тимохин в комментарии журналистам отметил, что над проблемой признания службы в Сирии он и члены организации «бьются уже давно». Он отметил, что не только российские военные столкнулись с этой проблемой, но и те, кто принимал участие в боевых действиях еще во времена СССР, в качестве военных советников.
Тимохин обращался с просьбой помочь во все инстанции, даже к Путину и генерал-полковнику РФ Владимиру Шаманову. По мнению главы «Союза ветеранов», проблема с признанием службы в «горячих точках» связанао с грифом секретности на некоторых документам. Между тем, в организации «Офицеры России» сообщают, что ситуация вполне решаема и связана она с тем, что в СССР отправка военных в Сирию или Чечню нередко оформлялась как турпоездка.
В комитете по безопасности Госдумы заявили журналистам, что указанная проблема уже давно решена благодаря поправкам в закон, указывающим места конфликтов, участие в которых дает право на получение статуса ветерана.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, война, Сирия
- "Это мелкий узурпатор, который всем пакостит", - Боровой о Путине
- Боевики в очередной раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
- Мнение: чего не сделал для решения донбасского конфликта Порошенко и что делать теперь
- Голова СБУ взяв участь у засіданні Всеукраїнської Ради Церков у Краматорську
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке
- Боевики РФ понесли серьезные потери под Луганском и Донецком
- Под Горловкой уничтожен склад террористов: мощный удар ВСУ разгромил оккупантов сразу же с первого попадания 20:31
- «Тяжелые мощные бахи, бьют куда бог пошлет»: дончане сообщают о жутких звуках боя19:38
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- Ехала домой в ужасе: В Луганске из автобуса на ходу выпала девушка14:14
- Под Горловкой уничтожен склад террористов: мощный удар ВСУ разгромил оккупантов сразу же с первого попадания 20:31
- Поскользнулся на льду – имеешь право требовать компенсацию20:10
- Российские военкоматы не признают воюющих в Сирии ветеранами боевых действий19:50
- «Тяжелые мощные бахи, бьют куда бог пошлет»: дончане сообщают о жутких звуках боя19:38
- Таиланд окутало токсичным смогом, вызывающим кровотечение из глаз19:20
- В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна19:05
- Слепящая опасность: на Донетчине – ухудшение погодных условий18:50
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- В центре Москвы сгорел старинный дом со «звездными квартирами»: сообщается о многочисленных погибших18:20
- В 2019 году сроки призыва украинцев в армию изменены18:02
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов 10:02
- Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни08:00
- 5 самых требовательных знаков зодиака07:14
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»