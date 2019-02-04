Таиланд окутало токсичным смогом, вызывающим кровотечение из глаз

04.02.2019 19:20

Местные жители и туристы страдают от этой проблемы.



Восемь миллионов таиландцев на данный момент страдают из-за смога, который навис над Бангкоком. Он состоит из мелких частиц и токсичных веществ, отравляющих население и животных. Проблема уже длится две недели, вызвана она игнорированием негативных экологических изменений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Чиновники неоднократно предупреждали предпринимателей, что промышленность рано или поздно приведет к появлению облака смога. Усугубили ситуацию многочисленные автомобили, неконтролируемое сжигание мусора и строительство.



Игнорирование советов дало о себе знать: многие жители имеют проблемы с легкими, носом и глазами. Кровь из глаз и носа также идет у животных, проживающих в городе.



На данный момент закрыто 439 школ. Чтобы вернуться к нормальной жизни, власти решили распылять в небе жидкость для уменьшения количества твердых частиц в воздухе. К сожалению, эффект от этой инициативы минимален.



Некоторые люди думают, что скоро умрут. Бороться с симптомами крайне сложно.