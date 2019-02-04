В Израиле начали строить «умную стену» на границе с сектором Газа

04.02.2019 08:16

В Израиле начали строительство модернизированного защитного барьера на границе с сектором Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В Министерстве обороны сообщили, что длина нового барьера составит 65 километров, а высота около шести метров. Стена будет изготовлены из оцинкованной стали и будет весить около 20 тысяч тонн. Она станет завершающей частью комплекса по охране границы и продолжением подземного барьера, оснащенного системой современных датчиков и устройств мониторинга для обнаружения туннелей палестинских боевиков.

«Стена предотвратит проникновение террористов из Газы на нашу территорию. Те, кто живет в Газе, должны понимать, что, если они не будут молчать, мы без колебаний будем действовать», — заявил премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: https://donpress.com