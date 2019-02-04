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В Израиле начали строить «умную стену» на границе с сектором Газа
В Израиле начали строительство модернизированного защитного барьера на границе с сектором Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В Министерстве обороны сообщили, что длина нового барьера составит 65 километров, а высота около шести метров. Стена будет изготовлены из оцинкованной стали и будет весить около 20 тысяч тонн. Она станет завершающей частью комплекса по охране границы и продолжением подземного барьера, оснащенного системой современных датчиков и устройств мониторинга для обнаружения туннелей палестинских боевиков.
«Стена предотвратит проникновение террористов из Газы на нашу территорию. Те, кто живет в Газе, должны понимать, что, если они не будут молчать, мы без колебаний будем действовать», — заявил премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Израиль, сектор Газа, стена
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