Янукович на пресс-конференции: "В Ростове много украинцев. Нас изгнали, но за что?"

06.02.2019 17:57

Беглый президент Виктор Янукович поучаствовал в пресс-конференции в Москве и ответил на мероприятии на ряд вопросов, касающихся украинской политики и своей жизни.

Он настаивает, чтобы украинцы ни в коем случае не голосовали на президентских выборах за Петра Порошенко.

"Народ Украины ни в коем случае не должен голосовать за нынешнюю власть в такой катастрофической ситуации",

- заявил Янукович.

Однако «легитимный» не смог сказать, кого бы сам поддержал, сославшись на то, что среди кандидатов много незнакомых фамилий, и он не читал их предвыборные программы.

Экс-президент также рассказал о своей жизни в России.

"Я иногда выхожу в Ростове на улицу погулять и будто иду в Донецке - здрасьте, здрасьте… Куда ни глянь, украинцы. Они мечтают вернуться, когда с ними говоришь, слезы наворачиваются. Я наслушался и обвинений, и пожеланий, но прошло время, и мы все оказались в одинаковых условиях, нас изгнали с родной земли. Но за что?"

Еще Янукович рассказал, как получил травму:

«Мы пришли рано на корт, там никого еще не было. Ранним утром был проливной дождь, а в зале было открыто окно, и водичка залетела на корт. И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал - там были лавочки деревянные".

Он добавил, что сейчас уже чувствует себя "слава Богу" и может принять участие в обмене пленными, но один раз. Также Янукович утверждает, что может свободно выезжать в любую страну мира.

Источник: http://kr24.com.ua