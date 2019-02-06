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Мужчина сказочно разбогател, заказав подарок жене
06.02.2019 10:00
Житель города Ванн во Франции ожидал посылку с купальником для жены, но получил бандероль с золотыми слитками и луидорами. Оказалось, что адресат проживает дальше по улице, сообщает "Фокус".
Получатель рассказал, что не обратил внимания на вес посылки, но, когда вскрыл ее, то обнаружил там золотые луидоры, чеканки 1900 года и несколько золотых слитков весом в 20 и 50 грамм.
Оказалось, что посылку должны были доставить по другому адресу, дальше по улице. Мужчина пошел туда, но дома никого не оказалось. Тогда он отнес посылку в полицию. По последним данным адресат все-таки получил свое золото, а вот заказанный купальник так пока и не прибыл.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, золото, мужчина, подарок
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