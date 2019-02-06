Найден крупнейший паук со смертельным ядом

06.02.2019 15:16

Открытие является уникальным в этой сфере за последние 28 лет.



Ученые открыли “родственника” смертельного паука “Черной вдовы”, и утверждают, что он самый большой в своем роде, и, в частности, он может госпитализировать жертву своим укусом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.



“В Южной Африке был обнаружен близкий родственник грустно известного паука Черной вдовы, и эксперты говорят, что это может быть самый большой род смертоносных паукообразных”, - говорится в сообщении.



Его укус имеет подобную потенцию, как и у паука Черной Вдовы, и может госпитализировать жертву.



Ученые дали пауку имя “Phinda Button”, считается, что он является первым новым видом пауков-вдов, выявленным за последние 28 лет.



Паукообразных изначально был найден в парке слонов Тембе, что в Африке, исследовательницей Барбарой Райт еще в 2014 году, но специалисты только недавно смогли классифицировать его как новый вид.



Хотя эксперты утверждают, что это может быть “самый большой паук черной вдовы”, они не демонстрировали своих измерений или официальное научное название, поскольку их исследования еще не опубликовано.



