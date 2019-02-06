Океан вскоре изменит цвет

06.02.2019 08:27

Большая часть поверхности океана изменит цвет к концу 21 века.



Американские исследователи подсчитали, что изменения климата приведут к усилению синего и зеленого регионов Мирового океана.



Такие изменения связаны с тем, что состав растительного планктона в океане также меняются, сообщается на официальном сайте Массачусетского технологического института, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.



Исследователи сообщают, что они разработали глобальную модель, которая имитирует рост и взаимодействие различных видов фитопланктона и водорослей, а также то, как будет меняться состав видов при повышении температуры по всему миру. В ближайшие десятилетия эти изменения будут влиять на цвет океана, усиливая его синие и зеленые области. Спутники должны обнаруживать эти изменения оттенка, обеспечивая раннее предупреждение о широкомасштабных изменениях морских экосистем.



Стефани Даткевич из Массачусетского технологического института и ее коллеги опробовали модель до конца 21 века и обнаружили, что к 2100 году более 50 процентов мирового океана изменят свой цвет из-за изменения климата. Синие регионы, такие как субтропики, станут еще более синими. Некоторые регионы, которые сегодня являются относительно зелеными, например, вблизи полюсов, могут стать еще более зелеными, так как при более высоких температурах зеленые водоросли растут активнее.



"Модель предполагает, что изменения не будут видны невооруженным глазом, и океан будет по-прежнему выглядеть так, как будто он имеет синие области в субтропиках и более зеленые области вблизи экватора и полюсов", - говорит ведущий автор исследования Стефани Даткевич.



Цвет океана зависит от того, как солнечный свет взаимодействует с тем, что находится в воде. Молекулы воды поглощают почти весь солнечный свет, за исключением синей части спектра, которая отражается обратно. Следовательно, относительно пустынные области открытого океана кажутся темно-синими из космоса. Если в океане есть какие-либо организмы, они могут поглощать и отражать световые волны различной длины, в зависимости от их индивидуальных свойств.



Например, фитопланктон содержит хлорофилл, пигмент, который поглощает в основном синие участки солнечного света, производя углерод для фотосинтеза, и меньше в зеленых частях. В результате больше зеленого света отражается от океана, давая областям, богатым водорослями, зеленоватый оттенок.



Согласно новой модели, изменение климата уже меняет состав фитопланктона и, соответственно, цвет океанов. К концу столетия наша голубая планета может выглядеть заметно иначе.



"К концу XXI века будет заметна разница в цвете 50 процентов океана, что довольно серьезно. Различные типы фитопланктона поглощают свет по-разному, и, если изменение климата смещает одно сообщество фитопланктона в другое, это изменит и типы их пищевых сетей", - говорит Даткевич.