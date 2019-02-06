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Россия готовится еще к одной военной операции у берегов США
Российская Федерация готовится вложить в оборонный сектор Кубы 38 млн евро - процедура уже на завершающей стадии.
Об этом росСМИ сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, как Россия хочет напугать НАТО и развязать конфликт.
По данным чиновника, данная помощь будет оказана как некий кредит, однако пока не сообщаются сроки по реализации возвращения займа.
Шугаев отметил, что кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны. Он напомнил, что Россия плотно сотрудничает с Кубой уже с 2006 года.
Чиновник отметил, что пока с Кубой ведутся только проекты в оборонном секторе, работы в других секторах на данный момент не планируются. Шугаев отметил, что подобные шаги со стороны РФ помогут Кубе создавать долгосрочные проекты на основе российских средств.
Шойгу рассказал о планах Путина после выхода США из РСМД. Россия воскрешает старое советские оружие, чтобы "наказать" США за выход из Договора о РСМД.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, Куба
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