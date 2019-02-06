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«Совсем болезненный вид»: Виктор Янукович удивил изменениями во внешности

06.02.2019 16:00
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«Совсем болезненный вид»: Виктор Янукович удивил изменениями во внешности

Сегодня, 6 февраля, в столице Российской Федерации, Москве, беглый президент Украины Виктор Федорович Янукович дает пресс-конференцию, информирует replyua.net.

Отметим, бывший глава нашей страны впервые за год появился на публике. Многие отметили, что внешность Януковича в сравнении с прошлым годом очень сильно изменилась: политик начал носить очки и изрядно набрал вес. 

Стоить подчеркнуть, что с самого начала пресс-конференции Янукович читал свои заявления с листка. В комментариях под прямой трансляцией, пользователи сети обратили внимание на состояние «гаранта», отметив, что вид у него болезненный. «Совсем болезненный вид», «Он уже ботоксный», «Сильно поправился», - пишут в сети. В то же время, как рассказал сам Янукович, в ноябре 2018 года он получил травму на теннисном корте. «Как случилось? Пришел пораньше на корт. Там никого не было. Ранним утром был проливной дождь, было открыто окно, водичка залетела на корт. Я поскользнулся, упал, а там лавочки. Это жизнь», – рассказал экс-президент Украины.



Теги: Донбасс, Москва, суд, Янукович
 
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