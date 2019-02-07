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7 февраля: какие праздники отмечают в этот день
Международный кинофестиваль в Берлине — Берлинале
Самое крупное событие в Германии и одно из важнейших в Европе. Фестиваль, начиная с 1951 года, проводится в столице Германии ежегодно, он проходит в феврале в течении 10 дней.
Наряду с Каннским и Венецианским кинофестивалями, «Берлинале» также является одним из центральных событий в мире кинематографа. Но в отличие от других, он ориентирован, прежде всего, на «авторское» и «интеллектуальное кино». В конкурсной программе фестиваля участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, созданные в течение года до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других фестивалях.
Премьеры проходят во дворце «Berlinale Palast».
День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, Григорьев день
В церковном календаре 7 февраля - это дата почтения памяти архиепископа Григория Богослова. Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, получил такое наименование за свои глубочайшие познания и боговдохновенные толкования Священного писания.
Весноуказателем в народе его прозвали из-за того, что именно с этого дня природа постепенно перестраивается в сторону весны.
В Григорьев день можно судить о погоде не только на текущий год, но и на будущий.
Именины: Авксентий, Александр, Анатолий, Аполлос, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Кастин, Мар, Марциал, Медул, Моисей, Петр, Поплий, Сильван, Стефан, Феликс, Филипп, Фелицата, Януарий.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, праздники, февраль
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