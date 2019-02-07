- Из-за приближения Нибиру океан поглощает гигантская воронка09:01
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Янукович на пресс-конференции: "В Ростове много украинцев. Нас изгнали, но за что?"17:57
- Россия готовится еще к одной военной операции у берегов США 17:38
- С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах17:20
- «Совсем болезненный вид»: Виктор Янукович удивил изменениями во внешности16:00
- Янукович сделал неожиданное заявление по Медведчуку15:31
- Найден крупнейший паук со смертельным ядом15:16
- Над Китаем промчалась флотилия НЛО. ВИДЕО14:54
- Украинка произвела фурор на шоу America’s Got Talent и пробилась в финал (ВИДЕО)13:16
Из-за приближения Нибиру океан поглощает гигантская воронка
Виной грядущих катаклизмов станет интенсивное движение тектонических плит, уверены ученые.
Исследователи установили, что воды океанов не пребывают в первозданном состоянии – их смывает в огромные подводные воронки, что может привести к катастрофе, угрожающей целому островному государству. Речь идет о Японии, передает "Российский Диалог".
По мнению ученых, наибольшую тревогу вызывает ситуация в Тихом океане. Именно там расположена знаменитая Марианская впадина , которая превратилась в некое подобие воронки из-за движения тектонических плит.
В свою очередь, исследователи паранормальных явлений и сторонники теории заговора склонны винить в ситуации неумолимое приближение планеты Х – притяжение Нибиру, по их мнению, создает гигантские воронки в мировом океане. Как бы там ни было, но именно Япония может стать жертвой изменений. В последние годы страна серьезно страдает от цунами, ураганов и наводнений.
Гигантская воронка может полностью поглотить острова. Печальные прогнозы косвенно подтверждают загадочные знаки: совсем недавно у берегов Японии была поймана громадная рыбина, что тоже посчитали нехорошей приметой.
Часть исследователей утверждают, что под толщей земли находятся резервуары с водой, которые наполняются водами мирового океана. Когда они переполняются, на планету обрушивается масштабное бедствие вроде библейского Всемирного потопа и процесс повторяется через определенный промежуток истории человечества.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ученые, океан, Нибиру
- Поймать диверсанта! Донецкие ученые разработали уникальные тест-системы для аллергиков
- Ноу-хау донецких ученых. Разработан способ удаления камней без дробления и операции
- Донецкий взгляд на японский ад
- Ученые ДНР уверяют, что могут экономить топливо с помощью пузырьков
- При штурме Донецкой облгосадминистрации пострадали милиционер, дверь и... куртка (ФОТО)
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- "Грядет большой день для Украины - Порошенко приготовил Раде испытание на патриотизм" - Нусс 09:13
- Из-за приближения Нибиру океан поглощает гигантская воронка09:01
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- ПриватБанк сообщил важную информацию для владельцев карт: «Внимание!»08:30
- Украинка предложила услугу "Девушка на 14 февраля", айтишникам скидки08:15
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог