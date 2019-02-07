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Эвакуация Мадуро: Песков ответил на вопрос журналистов

07.02.2019 14:45
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Эвакуация Мадуро: Песков ответил на вопрос журналистов

Официальный Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной эвакуации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Он заявил, что в аппарате президента РФ данный вопрос не обсуждается.

«Тема не фигурирует и не поднимается», — сказал Песков.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Венесуэла, эвакуация, Песков
 
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