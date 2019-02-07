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Катастрофу с Нибиру предсказали еще 28 лет назад: "Землю разнесет за секунды, вы даже не представляете, что будет"
Ученые продолжают ошарашивать информацией о Нибиру. По мере роста ажиотажа вокруг темы конца света и приближения к Земле планеты-убийцы стали появляться все новые данные о Звезде смерти.
Оказалось, что Нибиру была обнаружена еще в 1984 году, однако все ранние факты о планете-катастрофе тщательно скрывали до недавнего времени, передает "Диалог.UA". Цитируя документальную ленту "Нибиру: возвращение богов", авторитетное издание Daily Mail привело интересные факты о таинственной планете.
Выяснилось, что в те времена ученые не раз говорили о существовании Звезды смерти.
К примеру, в 1991 году доктор Роберт Харрингтон, главный астроном Военно-морской обсерватории, заметил странный космический объект, направлявшийся к Солнечной системе. Харрингтон даже рассчитал, что смертоносная Нибиру расположится на расстоянии примерно 50 миллиардов миль.
Это в три раза больше расстояния между Нептуном и Солнцем. "Она (Нибиру, - ред) будет сильно притягиваться гравитационным притяжением Земли, как только она приблизится.
Вы даже не представляете, что такое эта Нибиру", - заявлял ученый. Его коллеги добавляли, что если вдруг Нибиру "нападет" на Землю, то он нашей планеты ничего не останется в считанные секунды. Вскоре после своих высказываний доктор скончался. А в NASA поспешили опровергнуть все заявления Харрингтона о планете-убийце, чтобы не сеять панику среди населения.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/science/171350_1549556182
Теги: Донбасс, катастрофа, Земля, Нибиру
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