Неизвестная сила убила десятки тысяч птиц в Нидерландах

07.02.2019 15:00

Птицы были сильно истощены перед смертью.



На берегах Северного моря в Нидерландах на днях были обнаружены более 20 тысяч истощенных до полусмерти или уже мертвых кайр - морских птиц из семейства чистиковых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.



Кайры распространены в северном полушарии и питаются мелкой рыбой, плавающей близко к поверхности воды. В основном сельдью, килькой и треской.



Как правило даже зимой пищи в местных водах им хватало с избытком. Но что тогда тут случилось?



Почему птицы находились в состоянии длительного голодания, до сих пор остается загадкой. Причем на территории близлежащих к региону стран - Бельгии и Германии ничего подобного замечено не было.



По словам орнитологов, они не помнят подобного происшествия в прошлом как минимум на протяжении пары десятилетий.



Птиц нашли в области между северными Вадденскими островами и юго-западной провинции Зеландия. Все 20 тысяч были в состоянии сильнейшего истощения от голода или уже мертвые.



В настоящий момент биологи готовятся к вскрытию нескольких тушек птиц, чтобы попытаться понять причину их состояния.



"То, что убило их, вопрос на миллион долларов, а ответа у нас пока до сих пор нет. И потому это очень тревожная ситуация.", - говорит Мардик Леопольд, морской биолог из Университета Вагенингена.



В последний раз массовый птичий мор тут видели в 80-х и начале 90-х. По одной из версий сильные зимние ветра могли повлиять на усталость птиц и поэтому те не смогли добыть себе корм в морских волнах.



Однако тот факт, что подобное произошло лишь на территории Нидерландов, заставляет эту версию выглядеть ненадежной, так как местная погода мало чем отличается от погоды в других странах на севере Европы.



Поэтому позже местная пресса выдвинула версию, связанную с недавним попаданием в море множества грузовых контейнеров, которые позже засорили берега Германии и Нидерландов пластиковым мусором в виде игрушек, предметов из полистирола, обуви и бытовой химией.



Однако первичное обследование желудков нескольких погибших птиц не показало там наличие посторонних предметов или опасных химических веществ.



