Пчелы способны складывать и вычитать

07.02.2019 22:43

Исследователи показали, что насекомые "осознают" обе операции.



Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета заявили о том, что пчелы способны складывать и вычитать. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, исследователи провели ряд экспериментов, которые показали, что этим насекомым доступны базовые математические операции.



В исследовании ученых приняло участие 14 особей рабочих пчел. Исследователи научили их ассоциировать синий цвет со сложением, а желтый – с вычитанием. Затем насекомых помещали в Y-образный лабиринт, в развилке на конце которого помещали экраны. Если фигуры были синими, то после развилки следовало лететь в том направлении, где фигур на одну больше, если желтыми - то в том, где меньше. Сладкий сироп использовался в качестве положительного подкрепления.



После того, как связь "синий - увеличение, желтый - уменьшение", была закреплена, исследователи провели дополнительные эксперименты. Оказалось, что пчелы действительно "осознают" обе математические операции. Если в развилке Y-образного лабиринта демонстрировались синие фигуры, то они летели в сторону экрана, на котором их было на одну больше, а если желтые - к экрану с меньшим количеством фигур. Верный выбор они делали в 63-72 попытках из 100, в зависимости от особи. "Понимали" пчелы и равенство числа фигур: такой вариант в экспериментах считался неправильным.