- Пчелы способны складывать и вычитать22:43
- Катастрофу с Нибиру предсказали еще 28 лет назад: "Землю разнесет за секунды, вы даже не представляете, что будет" 22:12
- НАТО готовит мощный ответ Кремлю, истребитель 6 поколения уже скоро будет готов нанести ответный удар 20:00
- В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами19:31
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- «Северный поток-2» с препятствиями: Украина обрела нового «газового» союзника15:18
- Неизвестная сила убила десятки тысяч птиц в Нидерландах15:00
- Эвакуация Мадуро: Песков ответил на вопрос журналистов14:45
Пчелы способны складывать и вычитать
Исследователи показали, что насекомые "осознают" обе операции.
Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета заявили о том, что пчелы способны складывать и вычитать. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, исследователи провели ряд экспериментов, которые показали, что этим насекомым доступны базовые математические операции.
В исследовании ученых приняло участие 14 особей рабочих пчел. Исследователи научили их ассоциировать синий цвет со сложением, а желтый – с вычитанием. Затем насекомых помещали в Y-образный лабиринт, в развилке на конце которого помещали экраны. Если фигуры были синими, то после развилки следовало лететь в том направлении, где фигур на одну больше, если желтыми - то в том, где меньше. Сладкий сироп использовался в качестве положительного подкрепления.
После того, как связь "синий - увеличение, желтый - уменьшение", была закреплена, исследователи провели дополнительные эксперименты. Оказалось, что пчелы действительно "осознают" обе математические операции. Если в развилке Y-образного лабиринта демонстрировались синие фигуры, то они летели в сторону экрана, на котором их было на одну больше, а если желтые - к экрану с меньшим количеством фигур. Верный выбор они делали в 63-72 попытках из 100, в зависимости от особи. "Понимали" пчелы и равенство числа фигур: такой вариант в экспериментах считался неправильным.
Теги: Донбасс, ученые, открытие, пчела, пчеловодство
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Пчелы способны складывать и вычитать22:43
- Украинцы рискуют лишиться пенсии: в чем проблема выплат в Украине22:32
- Катастрофу с Нибиру предсказали еще 28 лет назад: "Землю разнесет за секунды, вы даже не представляете, что будет" 22:12
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Квартиру беглого Януковича будут сдавать в аренду20:45
- Ощадбанк отключил важную услугу20:20
- НАТО готовит мощный ответ Кремлю, истребитель 6 поколения уже скоро будет готов нанести ответный удар 20:00
- У Савченко не получилось стать кандидатом в президенты19:45
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину