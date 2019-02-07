Стало известно, когда Трамп объявит победу над ИГИЛ

07.02.2019 11:30

Дональд Трамп рассказал, что может сделать официальное заявление о победе над террористами ИГИЛ уже на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post.

«Возможно, на следующей неделе будет формально объявлено об освобождении 100% территории „халифата“, однако я хочу дождаться официального объявления. Не хочу забегать вперед,» — сообщает глава Белого дома.

Президент США заявил, что намерен продолжить сотрудничество со странами-союзниками в рамках борьбы с терроризмом.

Источник: https://donpress.com