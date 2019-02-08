Пугачева готовится к диете перед юбилейным концертом

08.02.2019 16:20

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила о том, что собирается сбросить несколько лишних килограммов к своему юбилейному концерту, который состоится в Кремлевском дворце 17 апреля. Как информирует replyua.net, на странице актера Вадима Верника в instagram появилось обращение Пугачевой, которое она сделала на премьере фильма «Пилигримм».



Певица рассказала, что уже начала придерживаться определенного рациона питания, поскольку ее ждет грандиозное выступление. Скорее всего, Пугачева выбрала для себя специальную диету, с помощью которой ранее ей удалось сбросить не менее 20 кг. Видео, которое опубликовал Вадим Верник, пользователи активно комментируют. Фанаты Аллы Борисовны отмечают, что выглядит она просто потрясающе. При этом певица появилась на премьере фильма с очень естественным и аккуратным макияжем, а также с молодежной прической, и свой образ Пугачева дополнила модным кепи.



Напомним, что ранее многие россияне подвергли резкой критике предстоящий концерт примадонны. Недавно выяснилось, что компания «Вертолеты России» потратит 40 миллионов рублей на организацию выступления примадонны. Российские пользователи считают, что такие деньги нужно было передать на лечение детям, а не устраивать на них грандиозное шоу. Некоторые блогеры назвали концерт Пугачевой пиром во время чумы.