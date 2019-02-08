Ученые изобрели метод переработки пластика в топливо

08.02.2019 14:00

Количество мусора, который попадает во всемирную акваторию, достигает от 8 до 12 миллионов тонн ежегодно.



Американские ученые из Университета Пердью разработали новый метод преобразования пластика, который подразумевает получение чистого топлива, полимеров и мономеров.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.



Новый метод разработчики назвали гидротермальным сжижением. Он заключается в том, что полимеры, расплавленные при высокой температуре, соединяются со сверхкритической водой (переходное состояние между жидкой и газообразной формой воды).



В результате происходит процесс образования вещества, которое называют нафтой. Нафта обладает горючими свойствами и может быть преобразована в топливо или разделена на другие компоненты. На подобные разработки ученых подтолкнул тот факт, что с каждым годом увеличивается количество пластика в Мировом океане.



По оценкам экспертов, количество пластикового мусора, который попадает во всемирную акваторию, достигает от 8 до 12 миллионов тонн ежегодно. Это отрицательно сказывается на представителях океанической и морской фауны.

Образуются даже целые «мусорные острова». Также новый метод может спасти от возникновения дефицита топлива на планете и улучшить общемировую экологическую обстановку.

