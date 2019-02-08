"Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается

08.02.2019 12:00

Число заболевших эхинококкозом курсантов Суворовского училища Ульяновской области в России выросло до 50 человек. Очаг инфекции, тем временем, до сих пор не обнаружен.

"На данный момент у троих суворовцев червями съедено по одному легкому, у 30 суворовцев и трех офицеров поражены разные органы. 500 суворовцев находятся в смертельной опасности, так как очаг еще не найден", – заявила одна из матерей.

По её словам, начальство училища уверяет: якобы дети съели немытую землянику, пропитанную собачьими фекалиями. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".

Мать одного из инфицированных подростков, Екатерина Исаичева сообщила, что состояние многих потерпевших крайне тяжелое. Кисты эхинококкоза обнаружены у них в легких, печени и даже мозге.

"Мальчишки молодцы, поддерживают тех, кто заболел. Но родителям говорят: "Мы ждем, когда умрем". Они так думают, не верят, что получится выздороветь", – добавила она.