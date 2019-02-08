- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается12:00
- Не нужно расслабляться: эксперт указал на главную угрозу НАТО для Украины10:40
- Царев рассказал, как Коломойский хочет «убрать» Порошенко10:20
- В Украине больных корью больше, чем во всей Европе, - ВОЗ10:00
- Пчелы способны складывать и вычитать22:43
- Катастрофу с Нибиру предсказали еще 28 лет назад: "Землю разнесет за секунды, вы даже не представляете, что будет" 22:12
- НАТО готовит мощный ответ Кремлю, истребитель 6 поколения уже скоро будет готов нанести ответный удар 20:00
- В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами19:31
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
"Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
Число заболевших эхинококкозом курсантов Суворовского училища Ульяновской области в России выросло до 50 человек. Очаг инфекции, тем временем, до сих пор не обнаружен.
"На данный момент у троих суворовцев червями съедено по одному легкому, у 30 суворовцев и трех офицеров поражены разные органы. 500 суворовцев находятся в смертельной опасности, так как очаг еще не найден", – заявила одна из матерей.
По её словам, начальство училища уверяет: якобы дети съели немытую землянику, пропитанную собачьими фекалиями. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".
Мать одного из инфицированных подростков, Екатерина Исаичева сообщила, что состояние многих потерпевших крайне тяжелое. Кисты эхинококкоза обнаружены у них в легких, печени и даже мозге.
"Мальчишки молодцы, поддерживают тех, кто заболел. Но родителям говорят: "Мы ждем, когда умрем". Они так думают, не верят, что получится выздороветь", – добавила она.
Теги: Россия, Донбасс, скандал, смерть, инфекция
- У Вакарчука пресекли попытку раздуть «российский» скандал
- Ликования не будет: известный российский поэт предсказал реакцию на смерть Путина
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Первые шаги новоиспеченного президента США — губительны для экономики России
- Россия решила добить экономику "ЛНР": стало известно о решении Кремля, которое полностью похоронит производство на луганских заводах-экспортерах
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- Названы три «взрывных» места в Донецкой области.12:40
- В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»11:40
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все07:41
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- Названы три «взрывных» места в Донецкой области.12:40
- Заработать на покупках в интернете: украинцы активно осваивают кэшбек12:20
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается12:00
- В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»11:40
- Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов оккупированного Донбасса11:20
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- Синоптик порадовала теплой и сухой погодой на выходные11:00
- Не нужно расслабляться: эксперт указал на главную угрозу НАТО для Украины10:40
- Альфа-Банк запустил обмен валют через мобильное приложение10:30
- Царев рассказал, как Коломойский хочет «убрать» Порошенко10:20
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину