Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в Крыму

09.02.2019 11:22

В сети показали магазин в оккупированном Россией Крыму, в котором прячут товар за решеткой.

Об этом сообщают на странице "Ху*вый ЮБК" в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Крымнашу дорогу! Еду от россиян прячут уже за решетку", - написали в сети.

Также там опубликовали фото, на котором видно, что товарная витрина в магазине с пола до потолка ограждена решеткой. Покупатели могут находится только за ней, а продавец передает покупки через решетку.