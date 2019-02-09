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Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в Крыму

09.02.2019 11:22
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Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в Крыму

В сети показали магазин в оккупированном Россией Крыму, в котором прячут товар за решеткой.

Об этом сообщают на странице "Ху*вый ЮБК" в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Крымнашу дорогу! Еду от россиян прячут уже за решетку", - написали в сети.

Также там опубликовали фото, на котором видно, что товарная витрина в магазине с пола до потолка ограждена решеткой. Покупатели могут находится только за ней, а продавец передает покупки через решетку.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, магазин, фото, продукты, товар, соцсети
 
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