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В "ЛНР" остановился крупный завод: боевики не смогли запустить "отжатое" предприятие, Россия отказалась помочь
Речь идет о трубопрокатном заводе в оккупированном Антраците. "Отжав" его у настоящих владельцев, боевики так и не могли полноценно запустить предприятие, из-за чего завод перестал работать.
В Twitter украинский журналист Денис Казанский пишет, что именно отсутствие рынка сбыта для продукции завода и стало "началом конца" данного предприятия, передает "Диалог.UA.
Также Казанский отметил, что вопреки обещаниям России развивать экономику и промышленность захваченного Донбасса, на лицо совсем обратный эффект. Все то, к чему прикасаются оккупанты, рано или поздно останавливается и закрывается. Такая участь постигла многие некогда славные предприятия в ОРДЛО. "Погодите, а как же огромный российский рынок? Ведь говорили, что Россия поможет, Россия будет все покупать? Как же так? Или мародеры, как обычно, просто отжали завод у владельца и теперь не знают, как запустить?" - отмечает Казанский.
Его в комментариях поддержали пользователи. Участники обсуждений добавили, что оккупированный Донбасс с его уничтоженной экономикой России не нужен, поэтому оккупантам стоит готовиться к еще более тяжелым временам. "Донбасские труженики никак не смогли понять что Россия - это прямой конкурент Украины во всех этих отраслях, а поскольку у нас дешевле рабочая сила то мы еще очевидней конкурент. Господи, люди Донбасса, ну как можно было быть и оставаться такими тупыми еб*натами в очевидных вещах?", "На металлолом его разрежут, вот и вся помощь", - отмечают пользователи.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, Антрацит, завод, предприятие, остановка, ЛНР, боевики, продукция
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