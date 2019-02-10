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В России показали оружие «Судного дня»: идет подготовка к испытаниям. ВИДЕО
10.02.2019 19:28
Летом 2019 года в России планируют начать заводские испытания беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», которые называют оружием «Судного дня».
Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, передает donpress.com.
Отмечается, что испытания ядерной энергоустановки «Посейдона» прошли успешно. Источник сообщил:
«Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом».
Как стало известно, что на «на ходовых „Посейдон“ будет выстреливаться в море с берегового стенда». При этом штатный носитель беспилотника — атомная подводная лодка — еще достраивается на «Севмаше».
Теги: Россия, Донбасс, оружие, испытания, беспилотник, подводная лодка, оборонная промышленность
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