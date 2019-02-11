Пророчество о конце света сбывается в Палестине: паломники и местные жители в ужасе

11.02.2019 09:02

Древнему дереву, окутанному легендами и тайнами, было около пяти тысяч лет.

Предание гласит, что именно в этом месте патриарху явилась святая Троица. В израильском Хевроне произошло тревожное событие, которое многие расценивают как предупреждение о предстоящих ужасных событиях. Погиб древний "дуб Авраама".

Речь идет о дереве, которому, по версии специалистов, было не менее 5000 лет. Об этом передает "Российский Диалог".

Дуб Авраама – дерево, под сенью которого, согласно преданию библейскому патриарху, явилась святая Троица, упал в воскресенье, 10 февраля, на глазах у местных жителей Палестины и многочисленных туристов. Недоброй вестью очевидцы тут же начали делиться в социальных сетях.

Дело в том, что, согласно местным верованиям, гибель священного дерева является недобрым предзнаменованием – может свидетельствовать о новой глобальной войне и даже конце света.

Следует отметить, что в 1996 году расположенный на территории русского монастыря Святой Троицы дуб считали засохшим и мертвым, но трогать не стали. Однако спустя несколько лет из его древних корней выросли два новых деревца.

Напомним, предвестники грядущего апокалипсиса обнаружили в Японии, где у самого берега были пойманы глубоководный рыбы, что в стране считают тревожным предзнаменованием.



Источник: www.dialog.ua