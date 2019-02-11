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Пророчество о конце света сбывается в Палестине: паломники и местные жители в ужасе
Древнему дереву, окутанному легендами и тайнами, было около пяти тысяч лет.
Предание гласит, что именно в этом месте патриарху явилась святая Троица. В израильском Хевроне произошло тревожное событие, которое многие расценивают как предупреждение о предстоящих ужасных событиях. Погиб древний "дуб Авраама".
Речь идет о дереве, которому, по версии специалистов, было не менее 5000 лет. Об этом передает "Российский Диалог".
Дуб Авраама – дерево, под сенью которого, согласно преданию библейскому патриарху, явилась святая Троица, упал в воскресенье, 10 февраля, на глазах у местных жителей Палестины и многочисленных туристов. Недоброй вестью очевидцы тут же начали делиться в социальных сетях.
Дело в том, что, согласно местным верованиям, гибель священного дерева является недобрым предзнаменованием – может свидетельствовать о новой глобальной войне и даже конце света.
Следует отметить, что в 1996 году расположенный на территории русского монастыря Святой Троицы дуб считали засохшим и мертвым, но трогать не стали. Однако спустя несколько лет из его древних корней выросли два новых деревца.
Напомним, предвестники грядущего апокалипсиса обнаружили в Японии, где у самого берега были пойманы глубоководный рыбы, что в стране считают тревожным предзнаменованием.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Палестина, Апокалипсис, дуб, пророк
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