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Заседание Совбеза ООН по Донбассу: в МИД Украины сделали заявление
Министерстве иностранных дел Украины ожидают от сегодняшнего заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения Россией агрессии на Донбассе. Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на пресс-конференции, сообщает Сегодня.
"Для России созыв Совета безопасности ООН является возможностью в очередной раз манипулировать имеющимся инструментарием в рамках Совета безопасности ООН для того, чтобы в очередной раз обвинить украинскую сторону в якобы невыполнении Минских договоренностей. С другой стороны, можно рассматривать сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН как еще одну возможность для наших партнеров продемонстрировать России международное единство относительно необходимости прекращения агрессии на Донбассе", - заявила Зеленко.
Также она сказала, что вопрос реформирования Совета безопасности ООН и включение туда новых членов является темой многих лет переговоров.
"Внутри Совета безопасности так же есть свои интересы. Для нас важно, что, конечно, мы можем рассматривать любой вопрос о включении новых членов, но для нас важен консенсус. Для нас важно, чтобы была единая позиция в том, что касается ключевых вопросов международного развития, в том числе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому говорить можно о любых опциях. Этот вопрос продолжает находиться на повестке дня. Время покажет, каким образом он будет рассматриваться в дальнейшем", – заявила Зеленко.
Теги: Украина, Донбасс, ООН, Совет безопасности, заявление
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