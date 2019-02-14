Россия построила половину газопровода «Северный поток-2»

14.02.2019 17:15

Компания Nord Stream 2 AG построила более 600 километров российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил представитель компании Йенс Мюллер.

Так, комментируя ситуацию с газопроводом Мюллер отметил:

«Более 600 километров было уложено».

Известно, что протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров. По предварительным данным, две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Источник: https://donpress.com