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Собака несколько дней грела малыша на морозе, пока мать была в загуле

14.02.2019 21:49
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Собака несколько дней грела малыша на морозе, пока мать была в загуле

Увы, неблагополучные семьи все чаще фигурируют в криминальных сводках. В одном из поселков на Алтае горе-родительница, повинуясь очередному алкогольному срыву, бросила своего 2-летнего сына одного на несколько дней. Ребенок находился на неотапливаемой веранде без еды и теплой одежды.

Малыша спасла собака. Животное согревало кроху своим телом.

Эту картину случайно заметил сосед, который срочно позвонил медикам. В больнице установили, что малыш получил сильное переохлаждение и заболел ОРВИ.

Мамаша появилась в доме спустя 4 дня! Против нее возбудили уголовное дело по двум статьям, поставлен вопрос о лишении родительских прав, также к ответственности могут привлечь и социальную службу, из-за недостаточной работы с неблагополучной семьей. Соцработники еще в 2016 году «дали второй шанс» алкоголичке. Пока что под опеку мальчика взяла семейная пара, люди настроены на усыновление.

Соседи рассказали, что пострадавшего ребенка часто видели на улице раздетым и грязным. Однажды его едва не задавила машина. Журналистов, которые попытались поговорить с маргиналкой, встретили грязными ругательствами и просунутой в дверь кочергой. О сыне пьянчужке теперь напомнит разве что собака, чей материнский инстинкт оказался сильнее.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, ребенок, собака, мороз
 
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