Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину

14.02.2019 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину

Реджеп Эрдоган решил метнуть еще один «нож в спину» президенту Российской Федерации Владимиру Путину – президент Турции проигнорировал время, оговоренное для официальной встречи с российским правителем.

Владимир Путин имеет в международном сообществе печальную славу не только относительно своей брутальной политике по отношению к Украине, но и как правитель страны, нарушающий этикет на высоком деловом уровне, передает politeka.net.

Иными словами Путин позволяет себе опаздывать на встречи международного уровня, и случай этот не единичный.

Так, в СМИ горячо обсуждали выходку президента РФ, который договорился о встрече у себя в стране с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и позволил себе опоздание на нее не менее, чем на час.

Однако Эрдоган стал не единственной «жертвой» путинского произвола. Радио Свобода когда-то даже составила рейтинг опозданий Владимира Путина на официальные встречи.

Менее всех «пострадала» Елизавета Вторая. Королеве Великобритании пришлось ожидать Путина всего 14 минут.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, Путин, Эрдоган
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх