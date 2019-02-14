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Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
Реджеп Эрдоган решил метнуть еще один «нож в спину» президенту Российской Федерации Владимиру Путину – президент Турции проигнорировал время, оговоренное для официальной встречи с российским правителем.
Владимир Путин имеет в международном сообществе печальную славу не только относительно своей брутальной политике по отношению к Украине, но и как правитель страны, нарушающий этикет на высоком деловом уровне, передает politeka.net.
Иными словами Путин позволяет себе опаздывать на встречи международного уровня, и случай этот не единичный.
Так, в СМИ горячо обсуждали выходку президента РФ, который договорился о встрече у себя в стране с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и позволил себе опоздание на нее не менее, чем на час.
Однако Эрдоган стал не единственной «жертвой» путинского произвола. Радио Свобода когда-то даже составила рейтинг опозданий Владимира Путина на официальные встречи.
Менее всех «пострадала» Елизавета Вторая. Королеве Великобритании пришлось ожидать Путина всего 14 минут.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, Эрдоган
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