- «Пусть горят в аду»: в Керчи произошло очередное ЧП из-за оккупантов08:14
- В Африке найден новый вид пауков с рогом на спине07:36
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"19:36
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»15:41
- Аваков озвучил свой план деоккупации Донбасса13:58
- Члены СММ ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО российский комплекс радиоразведки «Торн»13:00
- В ОРДЛО зафиксирован российский комплекс радиоразведки «Торн»12:39
- Войска России подошли к границе Украины: замечены десятки тысяч солдат, танки и много вооружения11:42
- Давайте бомбить Украину: журналист раскрыл суть угроз Путина. ВИДЕО10:20
В Африке найден новый вид пауков с рогом на спине
На спине паука располагается необычный длинный мягкий рог.
Ученые обнаружили в Африке новый вид пауков, который получил название Ceratogyrus attonitifer (можно перевести как "вызывающий удивление"). Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, новый вид необычен тем, что на его спине располагается длинный мягкий рог.
Новый вид был обнаружен учеными, которые участвуют в в National Geographic Okavango Wilderness Project, в Анголе, в ходе изучения биоразнообразия региона. Для чего предназначен рог на спине паука, исследователи пока не знают.
Ceratogyrus attonitifer ядовитые и любят охотиться на насекомых. По словам авторов работы, предполагается, что яд пауков данного вида не опасен, однако укусы могут привести к инфекциям, которые могут стать смертельными из-за недостаточной медицинской помощи.
Теги: Донбасс, Африка, паук
- Как не умереть с голоду, или Хитры на выдумки студенты
- Экс-заместитель глав Донецкого облсовета и облгосадминистрации получил лицензию на добычу алмазов в Южной Африке
- "Неужели лично солнцеликий приезжает", - в Сети оживленно обсуждают приезд крупной "шишки" из России для проверки в "ДНР"
- Память Гонгадзе почтили журналисты и... физкультурники (ФОТО)
- Вратарь сборной Франции похвалил базу "Шахтера"
- В Донецке за 22 миллиона отремонтируют улицу
- В Донецке боевики «ДНР» проверяют на дорогах «военные» «Уралы»08:00
- Донецк "прозрел" из-за творящегося беспредела в больницах и готов к расправе над Пушилиным07:50
- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- «Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом17:02
- Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО16:43
- Для автомобилистов уготованы новые правила техосмотра транспорта09:00
- Акваторию Азовского моря будут охранять десантные катера «Кентавр»08:45
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- «Пусть горят в аду»: в Керчи произошло очередное ЧП из-за оккупантов08:14
- В Донецке боевики «ДНР» проверяют на дорогах «военные» «Уралы»08:00
- Донецк "прозрел" из-за творящегося беспредела в больницах и готов к расправе над Пушилиным07:50
- В Африке найден новый вид пауков с рогом на спине07:36
- Погода на День влюбленных: чего ждать от святого Валентина07:25
- 14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать22:38
- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- 14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать22:38
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- "ШоРеально": видеоблогер из Донбасса рассказал о борьбе с фейками и мифами. ВИДЕО09:22
- Назван необычный симптом гипертонии22:00
- Какие сны видят люди в разном возрасте18:45
- О влиянии кофе на зрение рассказали медики15:42
- Медсестра из Донецка: Выбора нет, врачи просто выполняют свою работу10:59
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии