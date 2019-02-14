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В Африке найден новый вид пауков с рогом на спине

14.02.2019 07:36
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В Африке найден новый вид пауков с рогом на спине

На спине паука располагается необычный длинный мягкий рог.

Ученые обнаружили в Африке новый вид пауков, который получил название Ceratogyrus attonitifer (можно перевести как "вызывающий удивление"). Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, новый вид необычен тем, что на его спине располагается длинный мягкий рог.

Новый вид был обнаружен учеными, которые участвуют в в National Geographic Okavango Wilderness Project, в Анголе, в ходе изучения биоразнообразия региона. Для чего предназначен рог на спине паука, исследователи пока не знают.

Ceratogyrus attonitifer ядовитые и любят охотиться на насекомых. По словам авторов работы, предполагается, что яд пауков данного вида не опасен, однако укусы могут привести к инфекциям, которые могут стать смертельными из-за недостаточной медицинской помощи.



Теги: Донбасс, Африка, паук
 
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