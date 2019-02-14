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В Палестине сбылось пророчество, предвещающее конец света

14.02.2019 18:00
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Древний дуб рухнул после нескольких тысяч лет существования.

Верующие с тревогой и даже страхом сообщают, что, очевидно, сбывается одно из пророчеств о конце света, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter

Дело в том, что в Палестине рухнул легендарный Мамврийский дуб, также известный как Дуб Авраама. Возраст ветхозаветного дерева оценивался приблизительно в 5000 лет.

Если верить Библии, именно в сени этого вечнозеленого дуба родоначальник и духовный предок многих народов Авраам встретился со Святой Троицей. Священное дерево изображено на многих иконах и религиозных фресках. Согласно древнему пророчеству, гибель немого свидетеля встречи Авраама с Богом является признаком начала Апокалипсиса.

Христиане бьют тревогу по поводу священного дерева еще с 1996 года, когда Мамврийский дуб был официально признан мертвым. Но, несмотря на то что дерево тогда засохло, оно продолжало стоять на месте, и многие верующие посчитали, что конец света будет отложен до тех пор, пока реликвия не упадет на землю.

Между тем несколько лет назад ситуация изменилась на еще более оптимистичную: из корней дуба проклюнулись два новых ростка. Это породило слухи о том, что наш мир все же будет помилован и спасен. В настоящий момент специалисты освобождают молодые побеги от мертвых частей дерева, чтобы рухнувший Дуб Авраама не препятствовал росту своего потомства.

Насколько это поможет избежать пророчества, никто не знает, но, главное, как учит нас христианская церковь, верить в лучшее: по вере и дано нам будет…




Теги: Донбасс, Палестина, конец света
 
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