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Британия объявила Россию главной угрозой безопасности ЕС

15.02.2019 21:42
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Британия объявила Россию главной угрозой безопасности ЕС

Российская Федерация остается основной угрозой безопасности в Европе. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул, что целью Евросоюза является возвращение России к поведению в правовых рамках. По словам британского министра, окно диалога остается всегда и следует предотвратить эскалацию.

"Пять лет после незаконной аннексии Крыма Россия остается угрозой нашей безопасности. Мы должны справиться с российскими провокациями, российский авантюризм должен иметь цену", - сказал Уильямсон.

Глава Минобороны Британии привел много примеров продолжения агрессии и вмешательства на Донбассе и в море, захват украинских судов и заложников. Он отметил, что репутация России неуклонно падает из-за полного пренебрежения с ее стороны к основополагающими правами, в том числе уважением суверенитета и территориальной целостности государств; нарушения условий ракетного договора.

Он также подчеркнул, что Кремль постоянно лжет, старается втянуть в новую гонку вооружений, вмешивается в выборы в демократических государствах, прибегает к шпионажу, дезинформации, кибератакам и даже прямому криминалу.

При таких условиях, отметил британский министр, НАТО должно оставаться основой европейской безопасности, а потому европейские партнеры НАТО должны наращивать свои военные бюджеты до не менее 2% ВВП

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, безопасность
 
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