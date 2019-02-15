Трамп объявит чрезвычайное положение в США: официальное заявление

15.02.2019 12:00

Президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявит чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter, пишет УНИАН.

"Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности на границе", - сообщила Сандерс.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение законопроекта о безопасности на границе, который позволит предотвратить очередное частичное закрытие федерального правительства ("шатдаун").

Источник : https://from-ua.com