В МВД РФ подсчитали украинцев, получивших российские паспорта

15.02.2019 15:50

Более 1,7 миллиона украинцев посетили Россию в 2018 году, о чем говорится в материалах миграционной службы российского МВД, сообщает РЕН-ТВ.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что 83 тысячи граждан Украины предпочли получить российское гражданство. Более 77 тысяч оформили разрешение на временное проживание, а 64 тысячи получили вид на жительство.

Всего на миграционный учет за минувший год было поставлено более 1,7 миллиона граждан Украины, из которых почти полмиллиона прибыли на заработки. Еще 524 тысячи приехали в Россию для частного визита, а 44 тысячи решили выбраться за границу для туризма.