Огромные псы растерзали младенца: жуткие подробности трагедии

16.02.2019 17:57

В российском городе Томск произошла страшная трагедия. Два больших пса насмерть загрызли младенца.

Об этом стало известно благодаря сообщениям российских СМИ, пишет портал "Политека".

Семья проживает в частном доме. Матери понадобилось выйти во двор. Крошечного ребенка, которому исполнился всего один месяц, она оставила лежащим в детской кроватке. Вернувшись в дом, женщина увидела страшное

Она обнаружила, что ее маленькая дочь лежит на диване, а все тельце в ранах похожих на следы от зубов собак. Отмечается, что в доме находились ротвейлер и немецкая овчарка.

Мать сразу вызвала скорую помощь. Медики малышку срочно госпитализировали. Однако оказались бессильны. Девочка умерла от полученных ран.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".