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Свинья укусила фитнес-модель за попу (ВИДЕО)
Как свиньи попали на один из необитаемых Багамских островов Биг-Мейджор-Кей, доподлинно неизвестно, но, по одной из легенд, их сюда завезли моряки в качестве продовольственного запаса. Правдоподобнее легенда иная: свиней на остров эвакуировали жители соседнего острова, чтобы не портить свой ландшафт и не страдать от запахов свинарника.
Свиньи уже так давно и привольно живут на этом острове, что даже научились плавать, и в наши дни Остров свиней — чуть ли не главная достопримечательность Багам.
Сейчас на острове живут около двух десятков животных. Они выпрашивают у туристов еду и совершенно не боятся их. Если лодки подплывают достаточно близко к берегу, то хрюшки могут запрыгнуть прямо на борт.
Фитнес-модель Мишель Левин из Венесуэлы побывала там. Правда, туристический опыт получился с горчинкой. Мишель выложила в свой Инстаграм видео: одна из свиней кусает ее за аппетитную попу.
Какой потом образовался жуткий сизый синяк, она тоже показала позже, уже в помещении...
Надо отметить, что помимо точеной спортивной фигуры, у девушки есть чувство юмора и умение посмеяться над собой.
Ролик за короткое время набрал почти 5 миллионов просмотров и более 60 тысяч комментариев. К слову, Мишель очень гордится своими округлыми ягодицами и специально качает их в фитнес-зале. Она часто устраивает фотосессии в нижнем белье и в купальниках, демонстрируя результат. Так что свинка покусилась на самое дорогое.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Багамские Острова, фитнес, модель, свинья, укус
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