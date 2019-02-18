Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Трамп объявил о чрезвычайном положении в США

18.02.2019 08:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Трамп объявил о чрезвычайном положении в США

Соответствующее решение американский президент принял ради строительства стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Об этом он объявил во время брифинга в Белом Доме. "Я подпишу чрезвычайное положение", - объявил Трамп.

Одновременно он объявил о выделении в рамках чрезвычайного положения $8 млрд. Средства будут направлены на строительство "стены Трампа" вдоль мексиканской границы.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter обнародовало фото американского президента, который подписывает соответствующий документ. Фактически ЧП введен президентом в действие. 

Введение режима ЧП позволит Дональду Трампу увеличить ассигнования на строительство ограждения на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено лишь $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд. 

Против НС решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что "введение режима ЧС в общенациональном масштабе - беззаконие".

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Трампа. 

В четверг сенат принял бюджет, который обеспечивает финансирование государственных структур до кона финансового года, такое же решение ожидается от палаты представителей. 

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: США, Донбасс, чрезвычайное положение, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх