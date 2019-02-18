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Трамп объявил о чрезвычайном положении в США
Соответствующее решение американский президент принял ради строительства стены на границе с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 февраля, объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.
Об этом он объявил во время брифинга в Белом Доме. "Я подпишу чрезвычайное положение", - объявил Трамп.
Одновременно он объявил о выделении в рамках чрезвычайного положения $8 млрд. Средства будут направлены на строительство "стены Трампа" вдоль мексиканской границы.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter обнародовало фото американского президента, который подписывает соответствующий документ. Фактически ЧП введен президентом в действие.
Введение режима ЧП позволит Дональду Трампу увеличить ассигнования на строительство ограждения на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено лишь $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.
Против НС решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что "введение режима ЧС в общенациональном масштабе - беззаконие".
Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Трампа.
В четверг сенат принял бюджет, который обеспечивает финансирование государственных структур до кона финансового года, такое же решение ожидается от палаты представителей.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: США, Донбасс, чрезвычайное положение, Дональд Трамп
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