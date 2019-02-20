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«Едет к Гиви за Мотороллой»: в сети опубликовали фото Гиркина в метро
В социальной сети один из пользователей разместил фото экс-главаря подразделений НВФ «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), мирно едущего в вагоне метро. Как сообщает ДонПресс, соответствующее фото пользователь опубликовал ан своей странице и отметил:
«Едет брать Киевскую»
В комментариях к снимку люди удивляются, что Гиркин едет без охраны и вообще до сих пор жив, а не ликвидирован, как многие члены НВФ:
«Такие люди и без охраны»
«Едет к Гиви за Мотороллой»
«Едет и едет себе, на первый взгляд, обычный человек в метро…
По виду то и не скажешь, что людоед»
«Скоро и его заберут»
«Думаю, что если бы действительно что-то знал, уже не жил бы. Так, клоун медийный, типа моторол и гиви. Хотя… Даже в таком случае странно, что не грохнули еще «
«Пусть хотя бы Славянский бульвар возьмет для начала)»
«На местах для инвалидов сидит»
«Диктатора не получилось»
Теги: Донбасс, фото, метро, боевик Моторола, Гиви, Гиркин
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