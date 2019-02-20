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Минобороны РФ опубликовало первые кадры испытания подлодки "Посейдон", которую Москва называет "оружием будущего". ВИДЕО
Там заявляют, что ядерная беспилотная подлодка нового поколения способна поразить цель в открытом водном пространстве, а также корабли, пришвартованные у побережья. Но реальных кадров, предвкушающие незабываемого зрелища, так и не дождались – Кремль снова отделался анимационным роликом.
Российское оборонное ведомство впервые опубликовало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки "Посейдон". Именно о нем Владимир Путин впервые заявил в послании к федеральному собранию ранее.
Об этом передает "dialog.ua".
Нахваливая особенности подлодки, российский президент заявлял, что она способна перемещаться между континентами, маневрировать на большой глубине, поражать объекты на морской поверхности и не побережье. При этом, в Минобороне подчеркнули, что перехватить "Посейдон" очень сложно. Пуск на воду "Посейдона" намечен уже на весну 2019 года. Путин лично озвучил информацию об этом временном отрезке, уточнив, что работы идут согласно графика.
Опубликованное видео вызвало прилив восторга у граждан "скрепной", которым теперь не терпится опробовать способности подлодки на странах НАТО, Украине и США. Однако, сам 28 минутный ролик выглядит не впечатляюще и малоинформативно. Неудивительно, что в комментария многие пользователи заподозрили Минобороны России в очередной подделке и назвали кадры испытаний "мультиками".
Теги: Россия, США, Донбасс, НАТО, беспилотник, подводная лодка, Минобороны
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