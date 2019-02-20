Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ

20.02.2019 15:59

С временно оккупированной территории Луганской области полностью прекращено движение в направлении РФ через временно неконтролируемый пункт пропуска Новоборовицы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе:

«Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе около н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) в течение примерно 30 минут, наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока через границу».