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Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ
20.02.2019 15:59
С временно оккупированной территории Луганской области полностью прекращено движение в направлении РФ через временно неконтролируемый пункт пропуска Новоборовицы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе:
«Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе около н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) в течение примерно 30 минут, наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока через границу».
Теги: Донбасс, движение, граница, ОБСЕ, ЛНР, пункт пропуска, РФ
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