Чипы под кожу будут вставлять абсолютно всем

21.02.2019 18:04

На прошлой неделе в Висконсине, США, сотрудникам компании Three Square Market ввели микрочипы, чтобы они могли проще входить в систему и Интернет взорвался дебатами, пишет lifter и СNBC.

Религиозные активисты настолько потрясены, что пишут неприятные 1-звездочные отзывы Three Square Market в Google, Glassdoor и социальных сетях.

Но всех волнует вопрос: будут ли вставлять чипы каждому?

49-летняя Ноэль Чесли, доцент кафедры социологии в Университете Висконсин-Милуоки, уверена, что это коснется каждого. Но не в 2019.

Джин Манстер, инвестор и аналитик Loup Ventures, говорит, что это случится лет через 50. Ведь идея сегодня воспринимается очень плохо.

На данный момент, Three Square Market не предлагает конкретных преимуществ для получения чипов, кроме бейджа и статистики входа в систему. Компания продает корпоративные киоски кафетерия. Люди с чипами не должны будут платить наличкой, достаточно просто взмахнуть рукой и вся информация будет считана.

В будущем такие люди смогут проходить через сканеры аэропорта без паспорта, открывать двери, заводить авто и управлять системами домашней автоматизации.

Встроенный чип не является GPS-трекером, чего изначально боялись многие критики. Однако аналитики считают, что будущие чипы будут отслеживать каждый наш шаг.

В Швеции BioHax заявляет, что почти 3000 клиентов имеют встроенный чип для выполнения многих задач, в том числе поездки по национальной железнодорожной системе.

В США компания Dangerous Things заявляет, что продала потребителям десятки тысяч чипов через свой веб-сайт. Чип и установка стоят около 200 долларов.

Эксперты утверждают, что потребители начнут покупать чипы раньше, чем компании.

Корпорации медленнее реагируют на массовые изменения. Младшие сотрудники будут более открыты для этого, в то время как пожилые работники будут сопротивляться.