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В Италии пробудился крупнейший вулкан Европы

21.02.2019 14:03
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В Италии пробудился крупнейший вулкан Европы

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов, сообщает Express.

Закрыты два сектора воздушного пространства аэропорта. Администрация сообщает, что введено ограничение до 4-х вылетов ежечасно и предупреждают о возможности задержки авиарейсов, передает Сегодня.

Отметим, Этна – наиболее высокий действующий вулкан в Европе. В течение последних двух десятилетий Этна периодически напоминает о себе выбросами лавы и вулканического пепла.

В последний раз Этна выбросила облако пепла 24 декабря 2018 года, в результате чего было частично закрыто воздушное пространство. Возле Этны расположен город Катания, где проживает 300 тысяч человек.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Италия, Европа, вулкан
 
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