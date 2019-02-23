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Захват Москвой белорусских областей: Лукашенко встретился с военными и сказал свое веское слово
Глава белорусского государства прокомментировал возможное "воссоединение" его страны и Российской Федерации, назвав главное достижение белорусов.
Ответ Бацьки вызвал недовольство сторонников реанимации СССР. Президент Беларуси назвал главным достижением создание суверенного и независимого государства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с личным составом Военной академии, сообщает Диалог.
Таким образом, в разговоре с военными Лукашенко поставил точку во всяческих инсинуациях на тему "воссоединения", которую уже не первый месяц муссируют СМИ постсоветского пространства. Александр Лукашенко признался, что горд быть президентом независимой республики Беларусь. "То, что мы создали вместе, - это самое большое достижение. Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное независимое государство", - сказал белорусский президент. И прокомментировал слухи о своем якобы стремлении передать страну под управление Москвы. "Я на это никогда не пойду", - подчеркнул белорусский лидер. Он признался, что ни за что не "переступит четкие границы" и вместе с народом намерен оберегать суверенитет страны.
Теги: Донбасс, Москва, захват, Лукашенко
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