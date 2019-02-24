Выяснилось, почему Кремль "взъелся" на Беларусь: помощь Лукашенко позволит ВСУ переломить ситуацию на Донбассе

24.02.2019 11:44

В последние годы Беларусь очень активно помогала Украине бороться с агрессией России. Масштабы военной помощи впечатляют. О том, какую поддержку Минск оказывал ВСУ, рассказал пророссийский telegram-канал "Бульба престолов", передает "Диалог.UA".

Как оказалось, Беларусь активно поддерживает Украину в ее 5-летней борьбе с агрессией России. По данным ресурса, Минск поставил Украине несколько тысяч противотанковых ракет 9М124 для модифицированных танков ВСУ Т-64БВ. Дальность поражения - 4,8 км. "Украина уже модернизировала более сотни танков до уровня Т-64БВ обр. 2017 года и возлагает на них (и другие танки, совместимые с белорусскими 9М124) большую роль в будущем конфликте с Российской Федерацией", - уверяют в "Бульбе престолов". Ракеты к танкам - далеко не единственная военная помощь белорусов ВСУ, уверяет ресурс. "Лукашенко также помогает с электроникой для ПТРК "Скиф", который скоро составит компанию уже используемым на Донбассе ПТРК "Стугна-П", - поделился информацией telegram-канал.