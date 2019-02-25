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Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания назвала цели США, по которым, "в случае угрозы", Россия может выпустить ракеты "Циркон".
Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на росСМИ, ссылаясь на эфир телеканала "Россия-1". При этом указанные объекты называют военными центрами принятия решений в Соединенных Штатах, откуда управляются системы ПРО, которые якобы могут быть применены против РФ.
Точки, на которые будут нацелены "Цирконы":
-
Пентагон (Вашингтон);
-
Кэпмп-Дэвид (в 100 километрах от Вашингтона);
-
Форт-Ритчи (штат Мэриленд);
-
Мак-Клеллан (штат Калифорния);
-
Джим-Крик (штат Вашингтон).
На Западном побережье размещены Мак-Клеллан — управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик — пункт управления ядерными силами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ракеты, ракетный удар
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