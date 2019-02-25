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Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях

25.02.2019 20:46
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Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания назвала цели США, по которым, "в случае угрозы", Россия может выпустить ракеты "Циркон".

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на росСМИ, ссылаясь на эфир телеканала "Россия-1". При этом указанные объекты называют военными центрами принятия решений в Соединенных Штатах, откуда управляются системы ПРО, которые якобы могут быть применены против РФ.

Точки, на которые будут нацелены "Цирконы":

  1. Пентагон (Вашингтон);

  2. Кэпмп-Дэвид (в 100 километрах от Вашингтона);

  3. Форт-Ритчи (штат Мэриленд);

  4. Мак-Клеллан (штат Калифорния);

  5. Джим-Крик (штат Вашингтон).

Отмечается, что в Пентагоне расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид —правительственный пункт управления, Форт-Ритчи — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов. Эти три объекта расположены на Восточном побережье США.

На Западном побережье размещены Мак-Клеллан — управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик — пункт управления ядерными силами.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, ракеты, ракетный удар
 
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