- Трамп развелся с женой08:46
- "Сегодня трагический юбилей для Донбасса..." - Корнилов рассказал россиянам о возвращении Донбасса в Украину20:08
- Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе17:51
- Война не по плану: стало известно, почему Путин не отступит от Украины16:15
- Кремль приступил к «зачистке» причастных к оккупации Крыма и Донбасса15:56
- Выяснилось, почему Кремль "взъелся" на Беларусь: помощь Лукашенко позволит ВСУ переломить ситуацию на Донбассе11:44
- С танками на Львов: в сети смеются над видео, снятым "боевым" отрядом Путина. ВИДЕО11:02
- В Росстате подсчитали число мигрантов из Украины10:39
- В небе над Донбассом зафиксированы российские боевые самолеты10:22
- Появились фото Владислава Суркова с членами «ЛДНР» в Москве10:03
Трамп развелся с женой
Сын президента США Дональд Трамп-младший после 13 лет супружеской жизни развелся со своей женой Ванессой Хейдон.
Информацию о расторжении брака обнародовал пресс-секретарь государственного суда Нью-Йорка. “Мы подписали соглашение о расторжения брака в конце прошлого года. Нам невероятно повезло иметь пятерых замечательных детей, и в дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы воспитывать их вместе.
Наши дети и их счастье всегда будут в приоритете”, – сказано в совместном заявлении пары.
Пока никаких деталей относительно самого процесса нет, кроме того, что расторжение брака было зарегистрировано как неоспоримое. То есть ни одна из сторон не имела претензий к другой относительно опеки над детьми, раздела имущества и суммы выплачиваемых алиментов.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, жена, развод, сын, Дональд Трамп
- Звезда сериала "Интерны" скрывает свой развод (ФОТО)
- Украинец сбросил сына с небоскрёба, чтобы отомстить жене
- Янукович признался, с кем живёт после развода с женой
- Ревнивая супруга престарелого экс-президента подаёт на развод
- Владимир Кристовский ушёл от жены к молодой актрисе (ФОТО)
- Супруга Олега Сенцова разводится с мужем из-за ипотеки и обвиняет Украину в скупост
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
- Главаря "ДНР" готовятся убрать, "республика" на грани бунта07:13
- Бойовики вбили ще одного українського воїна на Донбасі22:12
- Против украинских воинов в районе Авдеевской промзоны воюют чеченский батальон и «птички»21:38
- «Из-за пережитого дочь перестала разговаривать»: житель Золотого рассказал об обстреле20:40
- Подземный протест на шахте Донетчины: Состояние горняков – неудовлетворительное19:50
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка18:52
- "Мы все - мародеры", - боевики припомнили Стрелкову "подвиги" в Славянске, и он сорвался18:21
- Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома17:09
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Комбат ОУН Кохановский кинул кружкой в телеведущего в прямом эфире, едва не началась драка: видео скандала 09:15
- "Это вопрос не лечения": новое об оформлении больничных листов и визитах врача09:00
- Трамп развелся с женой08:46
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
- Синоптики составили прогноз на начало недели07:45
- Аваков: каждый украинец из дома сможет наблюдать за процессом выборов07:26
- Главаря "ДНР" готовятся убрать, "республика" на грани бунта07:13
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача18:42
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"