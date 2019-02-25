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Трамп развелся с женой

25.02.2019 08:46
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Трамп развелся с женой

Сын президента США Дональд Трамп-младший после 13 лет супружеской жизни развелся со своей женой Ванессой Хейдон.

Информацию о расторжении брака обнародовал пресс-секретарь государственного суда Нью-Йорка. “Мы подписали соглашение о расторжения брака в конце прошлого года. Нам невероятно повезло иметь пятерых замечательных детей, и в дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы воспитывать их вместе.

Наши дети и их счастье всегда будут в приоритете”, – сказано в совместном заявлении пары.

Пока никаких деталей относительно самого процесса нет, кроме того, что расторжение брака было зарегистрировано как неоспоримое. То есть ни одна из сторон не имела претензий к другой относительно опеки над детьми, раздела имущества и суммы выплачиваемых алиментов.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, жена, развод, сын, Дональд Трамп
 
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