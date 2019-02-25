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Великобританию накрыл туман необычного цвета

25.02.2019 18:45
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Великобританию накрыл туман необычного цвета

Такое явление встречается очень редко.

Над некоторыми территориями Великобритании навис туман странного розового цвета. Аномалия произошла накануне самого теплого уик-энда за год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В эти выходные люди ожидают температуру воздуха +18°С, что в два раз больше за средние февральские значения.

Странный туман наблюдался на юго-западе Великобритании. Эксперты считают, что явление произошло из-за резкого потепления, а лучи восходящего солнца окрасили взвешенные капельки воды.

Жители стали массово постить изображения необычного тумана в социальные сети. Явление, из-за которого отменили немало авиарейсов, случилось 22 февраля на юго-востоке страны.

К полудню туман почти полностью рассеялся: на смену мраку пришла солнечная теплая погода. 



Теги: Донбасс, Великобритания, цвет, туман
 
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