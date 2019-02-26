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В России загадочно погиб Батя - атаман "Призрака”, участвовавший в оккупации Луганска

26.02.2019 21:59
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В России загадочно погиб Батя - атаман "Призрака”, участвовавший в оккупации Луганска

В России погиб атаман так называемой "первой оренбургской казачьей сводной роты" по кличке Батя, активно участвовавший в оккупации Донбасса.

О смерти еще одного врага Украины рассказал блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Александр Федотов по кличке Батя умер 18 февраля 2019 года спустя полтора месяца после своего 58-летия. У этого активного участника войны против Украины случились внезапные проблемы с сердцем.

Батя является главарем (атаманом) "первой оренбургской казачьей сводной роты". Он обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца" за участие в войне на Донбассе с 2014 по 2015 год. Так, он орудовал в группировке "Призрак" в должности "замполита" одного из батальонов. Был замечен в боях за Луганск и другие украинские населенные пункты.

Кроме того, террорист еще и занимался сопровождением российских "гумконвоев" на Донбасс, а также других российских грузов для террористов "ЛНР". В России он активно вербовал новое "пушечное мясо" для участия в боях против ВСУ.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, гибель, атаман, гумконвой, ВСУ, батальон "Призрак"
 
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