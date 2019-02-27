Ядерная вот-вот начнется: Индия и Пакистан готовы обменяться ядерными ударами

27.02.2019 20:45

В связи с новым обострением конфликта вокруг оспариваемого региона Джамма и Кашмир Индия и Пакистан привели в боеготовность свои ядерные силы. Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что схожая ситуация наблюдалась в мае-июне 2002 года, когда после теракта исламистов в парламенте Индии оба государства стянули к границе почти полумиллионные армии, а в пограничных стычках погибло более тысячи человек.

В тот раз ядерной войны смогли избежать благодаря российско-американскому посредничеству, когда Россия вела переговоры с Индией, а США с Пакистаном. Однако сейчас на совместные усилия России и США по урегулированию конфликта двух стран рассчитывать не приходится, отмечает издание.

В Нью-Дели заявили, что ждут немедленного возвращения своего военнослужащего, попавшего в пакистанский плен, и требуют, чтобы с ним обращались в соответствии с нормами Женевской конвенции. Об этом заявили в МИД Индии.

Источник: https://from-ua.com