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Ядерная вот-вот начнется: Индия и Пакистан готовы обменяться ядерными ударами
В связи с новым обострением конфликта вокруг оспариваемого региона Джамма и Кашмир Индия и Пакистан привели в боеготовность свои ядерные силы. Об этом сообщает Reuters.
Агентство напоминает, что схожая ситуация наблюдалась в мае-июне 2002 года, когда после теракта исламистов в парламенте Индии оба государства стянули к границе почти полумиллионные армии, а в пограничных стычках погибло более тысячи человек.
В тот раз ядерной войны смогли избежать благодаря российско-американскому посредничеству, когда Россия вела переговоры с Индией, а США с Пакистаном. Однако сейчас на совместные усилия России и США по урегулированию конфликта двух стран рассчитывать не приходится, отмечает издание.
В Нью-Дели заявили, что ждут немедленного возвращения своего военнослужащего, попавшего в пакистанский плен, и требуют, чтобы с ним обращались в соответствии с нормами Женевской конвенции. Об этом заявили в МИД Индии.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Пакистан, Индия, ядерная война
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