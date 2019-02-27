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Ученые сделали еще один шаг к бессмертию
Были исследованы нейрологические пути распространения информации о смерти.
В журнале «PLoS Biology» появились результаты исследования биологов из Великобритании, которые установили, что смерть имеет синий цвет. Опыты проводились над червями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Во время кончины у живых созданий запускается химическая реакция, приводящая к нарушению межклеточных отношений. В результате процесса некроза образуется синие излучение. Важно отметить, что при некрозе разрушаются соединения с участием кальция.
Итоги работы опубликовал профессор Дэвид Джемс. Его группа экспертов сумела выяснить пути, по которым распространяется смерть. Проще говоря, ученые смогли определить, каким образом клетки сообщают друг другу о смерти организма. Со временем эти знания могут быть использованы для нахождения рецепта бессмертия.
Если специалистам удастся заблокировать все пути «коммуникации» клеток, то, может быть, получится предупредить старт некроза, начинающийся через 2-3 минуты после прекращения сердцебиения.
У врачей появится больше времени для реанимации пациентов, отметил Дэвид Джемс. Во время опытов, к слову, ученые смогли отсрочить необратимые процессы у примитивных организмов.
Теги: Донбасс, исследования, ученые, открытие, бессмертие
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