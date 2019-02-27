Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме: видео опубликовано в Сети

27.02.2019 17:15

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в столице Вьетнама во время саммита и выразили надежду, что их переговоры пройдут успешно.

Американский президент отдельно отметил, что предыдущие переговоры 8 месяцев назад прошли очень успешно и теперь он надеется на аналогичный успех встречи во Вьетнаме. Отдельно американский президент отметил личные отношения между двумя лидерами, а также крупный экономический потенциал КНДР.

В свою очередь, северокорейский лидер обещал приложить максимальные усилия для достижения результата. На данный момент подтвержденных итогов переговоров нет, однако видео встречи уже опубликовано в Интернете.



Источник: www.dialog.ua