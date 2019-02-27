Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме: видео опубликовано в Сети

27.02.2019 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме: видео опубликовано в Сети

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в столице Вьетнама во время саммита и выразили надежду, что их переговоры пройдут успешно.

Американский президент отдельно отметил, что предыдущие переговоры 8 месяцев назад прошли очень успешно и теперь он надеется на аналогичный успех встречи во Вьетнаме. Отдельно американский президент отметил личные отношения между двумя лидерами, а также крупный экономический потенциал КНДР.

В свою очередь, северокорейский лидер обещал приложить максимальные усилия для достижения результата. На данный момент подтвержденных итогов переговоров нет, однако видео встречи уже опубликовано в Интернете. 


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Ким Чен Ын, встреча, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх